"Гранде Лунін": подвиги українця в матчі з Ельче вразили навіть Куртуа
Воротарі мадридського Реала радіють успіхам одне одного.
Тібо Куртуа продовжував реабілітацію після травми, тому Андрій Лунін отримав шанс вшосте поспіль вийти у стартовому складі.
Героїчні сейви Луніна у відеоогляді матчу Ельче – Реал – 0:3
Реал розгромно виграв матч проти Ельче, але найгірша команда Прімери таки створила проблеми українцю. Луніну довелося робити три сейви. Особливо вразив порятунок на 70-й хвилині, коли Андрій відбив удар Клерка впритул. "Гранде Луніннн", – від компліментів не втримався навіть сам Куртуа.
На жаль, серія нашого голкіпера наближається до свого кінця. Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що Куртуа вже здоровий і повинен вийти у основі на суботній матч проти Севільї.
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