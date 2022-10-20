Тібо Куртуа продовжував реабілітацію після травми, тому Андрій Лунін отримав шанс вшосте поспіль вийти у стартовому складі.

Героїчні сейви Луніна у відеоогляді матчу Ельче – Реал – 0:3

Реал розгромно виграв матч проти Ельче, але найгірша команда Прімери таки створила проблеми українцю. Луніну довелося робити три сейви. Особливо вразив порятунок на 70-й хвилині, коли Андрій відбив удар Клерка впритул. "Гранде Луніннн", – від компліментів не втримався навіть сам Куртуа.

Grande Luninnnnn — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) October 19, 2022

На жаль, серія нашого голкіпера наближається до свого кінця. Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що Куртуа вже здоровий і повинен вийти у основі на суботній матч проти Севільї.

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