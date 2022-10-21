Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал о положении дел в команде перед матчем 11-го тура Ла Лиги против Севильи (22 октября, 22:00).

"Вся команда в порядке, у нас отличная динамика. Игроки Реала продолжают хорошо работать, но мы не считаем себя непобедимой командой. Таких не существует.

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Тибо Куртуа вернулся. Выбыл только Дани Себальос, все остальные восстановились и готовы играть. Я не буду делать много изменений в составе. Если они и будут, то лишь во избежание проблем в будущем", – цитирует Анчелотти Marca.

Уже появилась и заявка Реала на матч против Севильи. Тибо Куртуа попал в список игроков и, очевидно, выйдет с первых минут против команды Хорхе Сампаоли.

Напомним, из-за травмы Тибо Куртуа Андрей Лунин получил редкий шанс на игровую практику в Реале. Украинский голкипер сыграл рекордные для себя 6 матчей подряд за мадридский клуб, в которых пропустил 4 гола. Команда Карло Анчелотти лидирует в чемпионате Испании и оформила выход в плей-офф ЛЧ.

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