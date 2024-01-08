Барселона обіграла Барбастро (2:3) в рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Кубок Іспанії 2023/24, 1/16 фіналу

Барбастро – Барселона – 2:3

Голи: Де Меса, 60, Пратт, 90+3 (п) – Фермін, 18, Рафінья, 51, Лєвандовскі, 88 (п)

Каталонці відкрили рахунок завдяки Ферміну Лопесу. 20-річний хавбек став першим гравцем Барси, який у цьому сезоні забивав у трьох різних турнірах (зокрема, в ЛЧ він засмучував Шахтар).

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Більш цікавим виявився другий тайм, у якому команди забили по два голи. Підопічні Хаві настільки розслабилися, що ледь не дозволили аматорській команді відігратися й перевести гру в овертайм. Зрештою, обійшлося без зайвого часу на футбольному полі.