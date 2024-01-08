Кубок Іспанії 2023/24, 1/16 фіналу

Ферроль – Севілья – 1:2

Голи: Фран, 50 – Маркан, 30, Санчес, 87

Ейбар – Атлетік – 0:3

Голи: Вільярібе, 17, 40, Муніаін, 33

Малага – Реал Сосьєдад – 0:1

Гол: Меріно, 49

Барбастро – Барселона – 2:3

Голи: Де Меса, 60, Пратт, 90+3 (п) – Фермін, 18, Рафінья, 51, Лєвандовскі, 88 (п)

Ігровий день не подарував сенсацій. Фаворити неодмінно проходили далі. Дехто з проблемами, але в 1/8 фіналу пробився. Вільяреал тримає інтригу до завтра, коли дограє матч проти Уніоністаса. На стадіоні в Саламанці зламалося освітлення, тож овертайм просто не було змоги провести.

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Барселона зустрічалася з аматорським колективом. Хаві Ернандес з повагою поставився до суперника, випустивши близький до основного склад. Однак грати у звичній інтенсивності каталонці не стали, переваги у класі вистачало, щоб контролювати гру в спокійному темпі. Чекати на гол довго не довелося. На 18-й хвилині Фермін Лопес скористався шансом, який йому надав Рафінья.

Футболісти Барселони грали у своє задоволення – йшли у невиправданий дриблінг, били по воротах навіть з невигідних позицій. За перші пів години статистика ударів була 0:15. Тож ніхто не здивувався, коли Жоау Феліш подвоїв рахунок. Але здивувався сам португалець, коли побачив піднятий прапорець асистента арбітра. Його можна зрозуміти, адже офсайду в тому епізоді, швидше за все, не було. Система VAR на цьому етапі відсутня, тож Фелішу довелося змиритися з рішенням арбітрів.

На початку другого тайму гості таки подвоїли перевагу. Форт з лівого флангу вирізав точну передачу на дальню стійку, де Рафінья добив м'яч у сітку. Втім, спокій Барси тривав лишень кілька хвилин. Після подачі з кутового біля воріт каталонців виникла метушня, в якій найкраще зорієнтувався Де Меса. Випускник Ла Масії забив у ворота своєї колишньої команди.

Забивши гол, Барбастро почав діяти впевненіше і гостріше. Гравці каталонців, недооцінюючи опонентів, частенько помилялося навіть поруч зі своїм штрафним. Але найкращий шанс зрівняти рахунок знову виник після кутового. Гарсія пробивав головою – поруч зі стійкою, але із зовнішнього боку. Барса огризнулася моментом Феррана і Лєвандовскі. Голкіпер гостей впорався з ударом іспанця і добиванням поляка.

Завершилося все обміном ударами з 11 метрів. Спочатку Хавіто зіграв рукою, подарувавши шанс забити Лєвандовскі. Потім Фермін Лопес необачно зіграв у своєму штрафному. Пратт також чітко реалізував удар з позначки. Видовищна перемога Барселони, яка проходить в наступний раунд Кубка Іспанії.