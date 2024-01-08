Кубок Испании 2023/24, 1/16 финала

Барбастро – Барселона – 2:3

Голы: Де Меса, 60, Пратт, 90+3 (п) – Фермин, 18, Рафинья, 51, Левандовски, 88 (п)

Каталонцы открыли счет благодаря Фермину Лопесу. 20-летний хавбек стал первым игроком Барсы, который в этом сезоне забивал в трех разных турнирах (в частности, в ЛЧ он расстраивал Шахтер).

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Более интересным оказался второй тайм, в котором команды забили по два гола. Подопечные Хави настолько расслабились, что едва не позволили любительской команде отыграться и перевести игру в овертайм. В конце концов обошлось без лишнего времени на футбольном поле.