"Команда не проявила себе на належному рівні, особливо у перші двадцять хвилин матчу. Ми пропустили два м'ячі поспіль, тому що виникла явна проблема, і погано грали. Аль-Айн прагнув повернутися до матчу, але ми не змогли, тому що Аль-Шаржа була кращою, але ми завершили перше коло, і нам потрібно працювати над покращенням та гарною підготовкою до другого кола змагань.

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Я хотів би подякувати вболівальникам Аль-Айна і запевняю, що ми чудово розуміємо, що від нас вимагається. В даний час ми зобов'язані перегорнути сторінку сьогоднішнього матчу, і працювати над аналізом виступу належним чином. Зараз уся наша увага зосереджена на наступному матчі в Кубку Президента", – наводить слова Реброва офіційний сайт Аль-Айна.

Додамо, що підопічні Сергія Станіславовича на виїзді програли Аль-Шарджі (0:2), але зберегли перше місце у турнірній таблиці, маючи відрив у 7 очок.

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