"Команда не проявила себя на должном уровне, особенно в первые двадцать минут матча. Мы пропустили два мяча подряд, потому что возникла очевидная проблема, и мы плохо играли. Аль-Айн стремился вернуться к матчу, но мы не смогли, потому что Аль-Шарджа была лучше, но мы завершили первый круг, и нам нужно работать над улучшением и хорошей подготовкой ко второму кругу соревнований.

Ребров проиграл главному конкуренту, потерпев первое поражение в чемпионате ОАЭ

Я хотел бы поблагодарить болельщиков клуба Аль-Айна и уверяю, что мы прекрасно понимаем, что от нас требуется. В настоящее время мы обязаны пролистать страницу сегодняшнего матча, и работать над анализом выступления должным образом. Сейчас все наше внимание сосредоточено на следующем матче в Кубке Президента", – приводит слова Реброва официальный сайт Аль-Айна.

Добавим, что подопечные Сергея Станиславовича на выезде проиграли Аль-Шардже (0:2), но сохранили первое место в турнирной таблице, имея отрыв в 7 очков.

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