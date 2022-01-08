Аль-Айн вперше програв у чемпіонаті ОАЕ під керівництвом Сергія Реброва, поступившись Аль-Шарджі. Читайте звіт про поєдинок на Футбол 24.

Чемпіонат ОАЕ 2021/22, 13-й тур

Аль-Шарджа – Аль-Айн – 2:0

Голи: Кайо, 11, Луанзінью, 18

Перший матч Аль-Айна у чемпіонаті після Нового року вийшов невдалим – команда Реброва програла Аль-Шарджі. Результат було здобуто вже в дебюті поєдинку – Кайо відкрив рахунок на 11 хвилині, а Луанзінью через 7 хвилин зробив перевагу переконливою.

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У другому таймі підопічні Реброва володіли більше м'ячем, але за ударами статистика ідентична – 9 загалом та по 2 у площину воріт. У складі Аль-Шарджи у стартовому складі вийшов екс-вінгер Шахтаря Бернард, який отримав жовту картку на 61 хвилині, а фінальний свисток арбітра зафіксував поразку Аль-Айна.

Ця невдача не завадила Аль-Айну залишитись на першому місці з 30 очками, а Аль-Шарджа з 23 пунктами залишився другим.

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