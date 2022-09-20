"Чи дзвонив хтось з Динамо з пропозицією повернутися до клубу? Звичайно, ні. З такою пропозицією ніхто не звертався. Я спілкуюсь з президентом клубу Ігорем Михайловичем, Григорієм Михайловичем. Недавно вітав Григорія Михайловича з днем народження. Я вважаю, що вони дуже багато роблять для київського Динамо і вони мають право вирішувати, куди буде рухатись клуб. Та робота, яку провів Луческу, вона дуже позитивна. Він виховав дуже багато молодих футболістів.

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Що відбувається зараз? Те ж саме, що відбувалось зі мною на третій рік. Два роки поспіль ми все вигравали, а на третій рік була якась яма і треба з неї виходити. Я бажаю і тренеру, і Динамо все це пережити і рухатись далі. Думаю, що третій рік буде важким для будь-якого тренера. Я це казав керівникам Динамо. Їм ухвалювати рішення, але, наскільки я бачу, вони повністю довіряють Мірчі. Подивимось, як буде далі", – поділився Ребров в інтерв'ю "Футбол 24 / 24 канал".

Нагадаємо, Ребров очолював Динамо з 2014 по 2017 роки. За цей час наставник завоював 2 чемпіонства України, 2 Кубка України та Суперкубок України.

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