"Звонил ли кто-нибудь из Динамо с предложением вернуться в клуб? Конечно, нет. С таким предложением никто не обращался. Я общаюсь с президентом клуба Игорем Михайловичем, Григорием Михайловичем. Недавно поздравлял Григория Михайловича с днем рождения. Я считаю, что они очень многое делают для киевского Динамо и они имеют право решать, куда будет двигаться клуб. Та работа, которую провел Луческу, очень позитивна. Он воспитал очень много молодых футболистов.

Ребров назвал условие, при котором готов возглавить УАФ

Что происходит сейчас? То же, что происходило со мной на третий год. Два года мы все выигрывали, а на третий год была какая-то яма и надо из нее выходить. Я желаю и тренеру, и Динамо все это пережить и двигаться дальше. Думаю, что третий год будет трудным для любого тренера. Я это говорил руководителям Динамо. Им принимать решение, но насколько я вижу, они полностью доверяют Мирчи. Посмотрим, как будет дальше", – поделился Ребров в интервью "Футбол 24 / 24 канал".

Напомним, Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 годы. За это время наставник завоевал 2 чемпионства Украины, 2 Кубка Украины и Суперкубок Украины.

"Хочеться лише матюкатися": Динамо розвалюється на очах, злий геній АЕКа, боягузливий вчинок після матчу – вже 6 із 7