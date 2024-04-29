24 збірні визначилися з тренувальними таборами під час чемпіонату Європи в Німеччині.

Всі команди організували табори на території Німеччини, де й відбудеться Євро-2024. Збірні брали за основу логістику, щоб максимально зручно та швидко добиратися на матчі групового етапу.

Збірна України базуватиметься у Вісбадені. Поряд з нами буде база Словаччини – суперника по групі та головного конкурента в боротьбі за друге місце. Словаки розквартируються у Майнці. Поблизу будуть й інші опоненти України по групі E: Бельгія забронювала Людвігсбург, а Румунія – Вюрцбург.

Збірна України отримала зручне розташування на Євро-2024 – дорога до двох матчів буде спрощеною

На території колишньої Східної Німеччини свої бази обрали тільки Англія та Хорватія. Австрія вирішила жити в Берліні. Господарі турніру розкинуть табір у баварському Герцогенаурасі – батьківщині відомих Аді Дасслера та Руді Дасслера.

Найпопулярнішим став регіон Північний Рейн-Вестфалія, зважаючи на чудову інфраструктуру. Також багато збірних житимуть на півдні в Баден-Вюртемберзі.

Нагадаємо, що збірна України стартує на Євро-2024 матчем проти Румунії у Мюнхені 17 червня. Потім поєдинок проти Словаччини у Дюссельдорфі 21 червня, а в третьому турі буде зустріч з Бельгією у Штутгарті 26 червня.