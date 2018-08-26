Ребров: Видно, що футболісти Ференцвароша хочуть вчитись та розуміти мої вимоги

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди у дебютному матчі на тренерському містку угорського клубу.

"Я тільки починаю знайомитись з чемпіонатом Угорщини. Ми зіграли дуже дисципліновано, продемонстрували командний футбол. Задоволений, що здобули перемогу. Сподіваюсь, що це початок довгого шляху. Видно, що футболісти хочуть вчитись та розуміти мої вимоги.

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Я бачив, що хлопці хотіли зіграти краще. В першому таймі ми діяли більш обережно. Втім, у другому таймі продемонстрували те, над чим працюємо на тренуваннях. Команди дослухалась до моїх порад в перерві. Нам необхідно зберегти лідерство в чемпіонаті.

Я провів всього три тренування з командою, цього не вистачило, щоб підготувати команду до такого інтенсивного футболу, проте було видно, що хлопці стараються. Радий, що футболісти не б'ють м'яч куди заманеться. В сучасному футболі важливо діяти швидко та точно", – цитує Реброва прес-служба будапештського клубу.

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