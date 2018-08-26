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Ребров: Видно, что футболисты Ференцвароша хотят учиться и понимать мои требования

12:25 57 Читати українською
Ребров: Видно, что футболисты Ференцвароша хотят учиться и понимать мои требования
Сергей Ребров / Фото: ФК Динамо

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал победу своей команды в дебютном матче на тренерском мостике венгерского клуба.

"Я только начинаю знакомиться с чемпионатом Венгрии. Мы сыграли очень дисциплинированно, продемонстрировали командный футбол. Доволен, что одержали победу. Надеюсь, что это начало долгого пути. Видно, что футболисты хотят учиться и понимать мои требования.

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Я видел, что ребята хотели сыграть лучше. В первом тайме мы действовали более осторожно. Впрочем, во втором тайме продемонстрировали то, над чем работаем на тренировках. Команды прислушилась к моим советам в перерыве. Нам необходимо сохранить лидерство в чемпионате.

Я провел всего три тренировки с командой, этого не хватило, чтобы подготовить команду к такому интенсивному футбола, однако было видно, что ребята стараются. Рад, что футболисты не бьют мяч куда угодно. В современном футболе важно действовать быстро и точно ", – цитирует Реброва пресс-служба будапештского клуба.

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Сергей Ребров Сергей Ребров Мир Ференцварош Ференцварош
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