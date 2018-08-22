Ребров у Ференцвароші: все про угорський клуб, який програв Динамо славетний фінал та розкрив Петряка-бомбардира

"Футбол 24" знайомить з угорським клубом Ференцварош, який очолив екс-наставник київського Динамо Сергій Ребров.

Ференцварош – найбільш титулований клуб Угорщини. "Зелені орли" вигравали домашній чемпіонат рекордні 29 разів, а також можуть пишатися найбільшою кількістю тріумфів у національному Кубку (23).

Ребров офіційно очолив Ференцварош

Команда була названа жителями району Будапешта Ференцварош. Першим президентом клубу 3 травня 1899 року був обраний Ференц Шпрінгер. В Угорщині широко поширена скорочена назва клубу – "Фраді".

Свій дебютний поєдинок Ференцварош зіграв на міжнародній арені, а не в рамках внутрішніх змагань. 24 березня 1900 року "зелено-білі" поступились віденському клубу крикету та футболу з рахунком 0:9. Через три роки Ференцварош вперше виграв чемпіонат Угорщини.

За підсумками сезону 1964/65 команда здобула Кубок Ярмарок, обігравши Ювентус (1:0). У тому матчі взяв участь найкращий гравець в історії Ференцвароша Флоріан Альберт – єдиний угорський володар "Золотого м'яча".

На фото: славетний склад Ференцвароша 1964/65

Ференцварош був розбитий київським Динамо у фіналі Кубка володарів кубків 1974/1975 з рахунком 0:3. На Санкт Якоб Парк у Базелі історичну перемогу українській команді приніс дубль Володимира Онищенка та гол Олега Блохіна.

Новенький домашній стадіон Ференцвароша Гроупама Арена вміщає 22 тисячі глядачів. Вартість будівництва – 53 млн доларів. Він зведений на місці старого стадіону Флоріан Альберт, де команда приймала своїх суперників з 1911 року.

На фото: Гроупама Арена

В середині "нульових" Ференцварош мав серйозні фінансові труднощі. У 2006 році Федерація футболу Угорщини понизила клуб у класі через великі борги, хоча раніше "зелені орли" ніколи не покидали вищий дивізіон.

Перебуваючи на межі зникнення, Ференцварош був врятований у 2008 році власником Шеффілд Юнайтед Кевіном МакКейбом. Угорська компанія британця Esplanade Kft придбала клуб разом зі стадіоном та іншим майном за 17 млн доларів. Борги Ференцвароша сягли 10 млн доларів. Щоб повернутись в еліту "фраді" знадобилось цілих три роки.

У 2011 році угорський гранд перейшов у власність Габора Кубатова – одного з найпасивніших депутатів Національної Асамблеї Угорщини. Протягом своєї кар'єри він лише одного разу виступив з промовою у парламенті.

На фото: Габор Кубатов

Фанати Ференцвароша проводять регулярні акції протесту проти Кубатова. Уболівальників категорично не влаштовує біометричний пропуск на стадіон та охоронна система на матчах, яка начебто складаєтья з колишніх засуджених та хуліганів клубу.

Ребров: Погодився очолити Ференцварош після розмови з президентом клубу

Радикальні прихильники Ференцвароша вважаються найжорстокішими в Угорщині. Регулярні бійки та порушення правил поведінки на стадіоні коштували клубу величезних штрафів, що й спровокувало запровадження Кубатовим відповідних заходів безпеки. Особливу ненависть ультрас Ференцвароша відчувають до столичних суперників по дербі: МТК, Уйпешта та Гонведа. Матчі "зелено-білих" з цими командами майже завжди завершуються фанатськими сутичками. УЄФА неодноразово карав Ференцварош штрафами або частковим закриттям стадіону через расизм та насильство.

На фото: хулігани Ференцвароша у всій красі

Українець Іван Петряк – найдорожчий гравець у складі Ференцвароша. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 24-річного футболіста, який належить донецькому Шахтареві, у 2 млн євро. Загальна вартість складу "зелених орлів" становить 16,25 млн євро.

Петряк у сезоні 2018/19 – другий найкращий бомбардир команди (3 голи). Більше від українця забив лише угорський нападник Роланд Варга.

Ференцварош лідирує у чемпіонаті Угорщини після п'яти зіграних турів. Свого найближчого переслідувача Гонвед новоспечена команда Сергія Реброва випереджає на одне очко.

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