"Звісно, ​​я хочу повернутися в Україну. Просто треба розуміти, куди повертатись. Ми всі чекаємо і сподіваємось, що війна закінчиться, що відновиться чемпіонат України. Але зараз думки зовсім про інше.

Аль-Айн ще на крок наблизився до чемпіонства – підопічні Реброва на відстані однієї перемоги до другого трофея в сезоні

Мій контракт із Аль-Айном закінчиться у червні, тоді й думатимемо, де працювати і що робити. Те, що я хочу повернутися до України – це однозначно", – сказав Ребров у коментарі 1+1.

Нагадаємо, українець очолив Аль-Айн у червні 2021 року. 4 травня його команда здобула Кубок ліги ОАЕ, перемігши у серії пенальті Аль-Ахлі з Дубаю. Окрім того, Аль-Айн перебуває за крок від чемпіонства – підопічним Реброва достатньо здобути одну перемогу в останніх 4 турах.

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