Ребров прокоментував призначення Шовковського наставником Динамо
Головний тренер збірної України Сергій Ребров висловився щодо нової ролі свого колишнього одноклубника – Олександра Шовковського – у київському клубі.
"Будь-який тренер Динамо – це дуже важливий крок. Бажаю Олександру лише успіхів та повернути Динамо на той рівень, на якому воно було.
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Чи закріпиться Шовковський на чолі Динамо? Це все залежить від нього. Я теж так починав. Треба почати – а далі подивимось", – сказав Ребров у коментарі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, Шовковський став виконувачем обов'язків головного тренера Динамо після відставки Мірчі Луческу. Кияни у матчі 13-го туру УПЛ програли Шахтарю (0:1), і румунський фахівець вирішив завершити співпрацю з "біло-синіми".
Дебютувати у новій для себе іпостасі Олександр Володимирович зможе вже у неділю, 12 листопада, у виїзній грі проти Кривбаса. Початок зустрічі о 13:00.
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