"Любой тренер Динамо – это очень важный шаг. Желаю Александру только успехов и вернуть Динамо на тот уровень, на котором оно было.

"Команда убита психологически": Сабо оценил перспективы Динамо после ухода Луческу

Закрепится ли Шовковский во главе Динамо? Это все зависит от него. Я тоже так начинал. Надо начать – а дальше посмотрим", – сказал Ребров в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера Динамо после отставки Мирчи Луческу. Киевляне в матче 13-го тура УПЛ проиграли Шахтеру (0:1), и румынский специалист решил завершить сотрудничество с "бело-синими".

Дебютировать в новой для себя ипостаси Александр Владимирович сможет уже в воскресенье, 12 ноября, в выездной игре против Кривбасса. Начало встречи в 13:00.

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