Шахтар мінімально переграв Динамо, яке не може перемогти в УПЛ вже 4 тури поспіль. Цей матч став останнім для Мірчі Луческу, який одразу після гри оголосив про відхід з Динамо і завершення тренерської кар'єри.

Вперше у своїй кар'єрі 78-річний Мірча Луческу сам подав у відставку. Румунський тренер провів в українському футболі 15 років, очолюючи Шахтар і Динамо. Сьогодні, 4 листопада, Динамо оголосило про призначення Олександра Шовковського виконувачем обов'язків головного тренера.

Про Класичне, найближчі перспективи Динамо з Шовковським і хто може стати наступним тренером Динамо – дивіться у черговому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

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