Голи юних зірок "біло-синіх" у відеоогляді матчу Рух – Динамо – 1:2
20:18 - Читать на русском
Динамо у резервному складі здолало Рух в матчі 30-го туру УПЛ, не пустивши львів'ян до єврокубків. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".
Самба Діалло 52’
Антон Царенко 77’
52’ Самба Діалло
77’ Антон Царенко
Перша половина пройшла без голів, а от по перерві Динамо повело в рахунку: Діалло замкнув подачу Андрієвського з кутового.
Динамо резервним складом не пустило Рух в єврокубки – Діалло та Царенко вирішили долю надважливого матчу для львів'ян
Рух відігрався через 10 хвилин – Дідик вдало зіграв на добиванні після сейву Нещерета. Але перемога все ж дісталась Динамо. Хаотична атака, в якій Беніто штовхнули у воротаря суперників, а Дубінчак пробив у стійку порожніх воріт все ж завершив результативно Царенко.
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