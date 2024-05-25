Динамо у резервному складі здолало Рух в матчі 30-го туру УПЛ, не пустивши львів'ян до єврокубків. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Перша половина пройшла без голів, а от по перерві Динамо повело в рахунку: Діалло замкнув подачу Андрієвського з кутового.

Динамо резервним складом не пустило Рух в єврокубки – Діалло та Царенко вирішили долю надважливого матчу для львів'ян

Рух відігрався через 10 хвилин – Дідик вдало зіграв на добиванні після сейву Нещерета. Але перемога все ж дісталась Динамо. Хаотична атака, в якій Беніто штовхнули у воротаря суперників, а Дубінчак пробив у стійку порожніх воріт все ж завершив результативно Царенко.