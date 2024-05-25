Ворскла у соцмережах повідомила про відхід головної тренерки Наталії Зінченки з посади.

Ворскла стала володарем жіночого Кубка України-2023, здолавши у фіналі Кривбас

"Тренерка Наталія Зінченко завершила свою співпрацю з футбольним клубом Ворскла. Дякуємо за вашу невтомну працю, за чемпіонські звання та кубки, за емоції та переживання, пані Наталіє!" – йдеться в повідомленні.

Додамо, що Наталія Зінченко визнавалась найкращим тренером у жіночому футболі в 2023 році – в її активі перемога в чемпіонаті та Кубку України з Ворсклою. Загалом, наставниця тріумфувала у чемпіонаті України в 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 та 2024 роках, а також є володаркою Кубка України 2020, 2021, 2022, 2023.

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