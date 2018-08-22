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Ребров: Погодився очолити Ференцварош після розмови з президентом клубу

11:33 1423 Читать на русском
Ребров: Погодився очолити Ференцварош після розмови з президентом клубу
Сергій Ребров / Фото: ФК Динамо Київ

Новоспечений наставник Ференцвароша Сергій Ребров розповів, чому вирішив очолити угорський клуб.

"Погодився очолити Ференцварош після розмови з президентом клубу. Після цієї розмови я побачив його бажання, зрозумів, що він переживає за клуб, непокоїться.

Ребров офіційно очолив Ференцварош

Не хотілося б зараз щось обіцяти, проте можу запевнити, що я докладатиму максимум зусиль, щоб клуб повернувся на той рівень, на якому він був раніше. Не тільки у чемпіонаті Угорщини, а й у єврокубках.

Я вдячний своєму попереднику Томасу Доллю, він провів велику роботу з командою. Я бачу в ній потенціал. Стежу за чемпіонатом Угорщини, бо достатньо гравців грають тут, тому знаю рівень чемпіонату.

Спілкуватись з командою буду англійською", – розповів Ребров під час прес-конференції.

Хесус Пінедо та Еду стануть асистентами Реброва у Ференцвароші

Теги
Світ Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном
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