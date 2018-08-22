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Ребров: Согласился возглавить Ференцварош после разговора с президентом клуба

11:33 63 Читати українською
Ребров: Согласился возглавить Ференцварош после разговора с президентом клуба
Сергій Ребров / Фото: ФК Динамо Київ

Новоиспеченный наставник Ференцвароша Сергей Ребров рассказал, почему решил возглавить венгерский клуб.

"Согласился возглавить Ференцварош после разговора с президентом клуба. После этого разговора я увидел его желание, понял, что он переживает за клуб, беспокоится.

Ребров официально возглавил Ференцварош

Не хотелось бы сейчас что-то обещать, но могу заверить, что я буду прилагать максимум усилий, чтобы клуб вернулся на тот уровень, на котором он был раньше. Не только в чемпионате Венгрии, но и в еврокубках.

Я благодарен своему предшественнику Томасу Доллю, он провел большую работу с командой. Я вижу в ней потенциал. Слежу за чемпионатом Венгрии, так как достаточно игроков играют здесь, поэтому знаю уровень чемпионата.

Общаться с командой буду на английском", – рассказал Ребров во время пресс-конференции.

Хесус Пинедо и Эду станут ассистентами Реброва в Ференцвароше

Теги
Украинцы за рубежом Сергей Ребров Сергей Ребров Мир Ференцварош Ференцварош
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