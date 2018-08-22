Хесус Пінедо та Еду стануть асистентами Реброва у Ференцвароші

Сергій Ребров дійсно очолить угорський Ференцварош та вже визначився зі своїм тренерським штабом.

Ймовірно, вже завтра Сергій Ребров буде представлений у ролі нового головного тренера Ференцвароша. Український наставник вже визначився зі своїми асистентами, повідомляє Tribuna.

Ребров очолить Ференцварош, – ЗМІ

Ними стануть добре знайомі Реброву Хесус Пінедо та Еду. До слова, екс-тренер Динамо цікаво прокоментував інформацію про те, що він очолить Ференцварош, який зараз лідирує в чемпіонаті Угорщини.

Пінедо раніше працював тренером з фізпідготовки у київському Динамо та Аль-Ахлі. Тренер-методист Еду так само працював з Ребровим у вказаних клубах, а також був у тренерському штабі Олександра Хацкевича у збірній Білорусі.