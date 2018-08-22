Ребров офіційно очолив Ференцварош

Сергій Ребров представлений в ролі головного тренера Ференцвароша.

Ференцварош на спеціальній прес-конференції офіційно представив Сергія Реброва в ролі нового тренера команди, інформує офіційний сайт угорського клубу.

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Термін контракту українського фахівця наразі не розголошується, проте Ребров вже подякував керівництву клубу за довіру та надану можливість. Нагадаємо, вчора повідомлялось, що Ребров стане наставником Ференцвароша, а ЗМІ вже оприлюднили асистентів екс-тренера Динамо в новому клубі.

Українець відзначив роботу свого попередника Томаса Долля, який покинув клубу напередодні та розповів, що погодився очолити Ференцварош після розмови з президентом клубу.

До слова, за Ференцварош виступає українець Іван Петряк, який у 5 матчах за клуб з Будапешту забив 3 голи.