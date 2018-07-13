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Ребров: Після слів Віди за Хорватію вболіватиме вся Україна

14:46 762 Читать на русском
Ребров: Після слів Віди за Хорватію вболіватиме вся Україна
Сергій Ребров / Фото: соцмережі

Екс-наставник Динамо Сергій Ребров розповів, кого підтримуватиме у фіналі чемпіонату світу-2018.

"Напевно, в фіналі ЧС-2018 вболіватиму за Хорватію. Після слів Віди за них тепер вся Україна буде вболівати.

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Але я їм симпатизував і до цього. Досить багато гравців з нинішнього складу збірної Хорватії грали в Україні. Піваріч зараз виступає в Динамо. Тому всі вболівальники України будуть за Хорватію", – цитує Реброва Sport.ua.

Нагадаємо, після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії представники збірної Хорватії Домагой Віда та Огнєн Вікоєвіч записали відео, на якому присвятили перемогу над господарями турніру Україні та Динамо, вигукуючи девіз "Слава Україні".

ФІФА зробило попередження Віді за відео зі "Слава Україні", а Вукоєвіч був звільнений зі збірної Хорватії. Також українці після цього скандалу обвалили рейтинг організації у Фейсбук.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
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ЧС 2018 Сергій Ребров Сергій Ребров Франція - Хорватія Домагой Віда Домагой Віда Хорватія Хорватія
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