Ребров: После слов Виды за Хорватию будет болеть вся Украина

Экс-наставник Динамо Сергей Ребров рассказал, кого будет поддерживать в финале чемпионата мира-2018.

"Наверное, в финале ЧМ-2018 буду болеть за Хорватию. После слов Виды за них теперь вся Украина будет болеть.

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Но я им симпатизировал и до этого. Довольно много игроков из нынешнего состава сборной Хорватии играли в Украине. Пиварич сейчас выступает в Динамо. Поэтому все болельщики Украины будут за Хорватию", – цитирует Реброва Sport.ua.

Напомним, после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России представители сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Викоевич записали видео, на котором посвятили победу над хозяевами турнира Украине и Динамо, выкрикивая девиз "Слава Украине".

ФИФА предупредила Виду за видео со "Слава Украине", а Вукоевич был уволен из сборной Хорватии. Также украинцы после этого скандала обвалили рейтинг организации в Фейсбук.