toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА БЕЛЬГИЯ - АНГЛИЯ Финал ЧМ 2018 Новости ЧМ 2018

Ребров: После слов Виды за Хорватию будет болеть вся Украина

14:46 74 Читати українською
Ребров: После слов Виды за Хорватию будет болеть вся Украина
Сергей Ребров / Фото: соцсети

Экс-наставник Динамо Сергей Ребров рассказал, кого будет поддерживать в финале чемпионата мира-2018.

"Наверное, в финале ЧМ-2018 буду болеть за Хорватию. После слов Виды за них теперь вся Украина будет болеть.

ЧМ-2018: Виду в российской "Википедии" назвали чертом и приписали ему гражданство Украины

Но я им симпатизировал и до этого. Довольно много игроков из нынешнего состава сборной Хорватии играли в Украине. Пиварич сейчас выступает в Динамо. Поэтому все болельщики Украины будут за Хорватию", – цитирует Реброва Sport.ua.

Напомним, после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России представители сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Викоевич записали видео, на котором посвятили победу над хозяевами турнира Украине и Динамо, выкрикивая девиз "Слава Украине".

ФИФА предупредила Виду за видео со "Слава Украине", а Вукоевич был уволен из сборной Хорватии. Также украинцы после этого скандала обвалили рейтинг организации в Фейсбук.

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
до матча
2
дн
:
2
час
:
28
мин
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Сергей Ребров Сергей Ребров Франция - Хорватия Домагой Вида Домагой Вида Хорватия Хорватия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Зинченко может усилить Фулхэм
    Англія — 12 июль455 Зинченко может усилить Фулхэм
1
дн
:
1
час
:
28
мин
Бельгия
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук