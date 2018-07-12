ЧС-2018: Віду в російській "Вікіпедії" назвали чортом і приписали йому громадянство України

Хорватський захисник Домагой Віда продовжує отримувати образи від росіян після резонансного відео з вигуком "Слава Україні".

Після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії представники збірної Хорватії Домагой Віда та Огнєн Вікоєвіч записали відео, на якому присвятили перемогу над господарями турніру Україні та Динамо, вигукуючи девіз "Слава Україні".

Цей інцидент викликав неабиякий резонанс серед вболівальників у мережі. Українці масово підтримують екс-"динамівців", а от росіяни вдаються до образ. Зокрема, сторінка Домагоя Віди в російській "Вікіпедії" декілька разів була редагована.

ЧС-2018: Віда попросив вибачення в ефірі російського каналу за "Слава Україні"

Біля прізвища захисника з'явилося слово "ЧЕРТ":

В інший час користувачі додали йому українське громадянство:

Нагадаємо, ФІФА зробило попередження Віді за відео зі "Слава Україні", а Вукоєвіч був звільнений зі збірної Хорватії. Також українці після цього скандалу обвалили рейтинг організації у Фейсбук.