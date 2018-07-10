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Флешмоб "Слава Україні!" обвалив рейтинг сторінки ФІФА до мінімуму й змусив закрити оцінки

16:50 490 Читать на русском
Флешмоб "Слава Україні!" обвалив рейтинг сторінки ФІФА до мінімуму й змусив закрити оцінки
Джанні Інфантіно / Getty Images

Після флешмобу українців на захист Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча ФІФА закрила коментарі на своїй офіційній сторінці в Facebook та забрала можливість оцінювати організацію.

Упродовж двох днів на сторінці організації в Facebook з'явилися тисячі коментарів із негативною оцінкою ФІФА. Крім цього, всі повідомлення супроводжувалися гаслом "Слава Україні!". Зрештою це призвело до того, що рейтинг організації впав до рекордно низького показника – 1,1 бала.

ФІФА відреагувала на акцію українців своєрідно – відключенням оцінок і можливості коментувати. Сама сторінка продовжує працювати у звичному режимі.

"Слава Україні-2!" – з'явилося нове відео святкування Віди перемоги над Росією

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Також стало відомо, що президент ФФУ Андрій Павелко обговорить з ФІФА використання гасла "Слава Україні" у майбутньому.

Теги
ЧС 2018 Домагой Віда Домагой Віда ФІФА
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