Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та наставник Ференцвароша Сергій Ребров мають причини для хвилювань через пошкодження Олександра Зубкова.

Хавбека "Фраді" замінили на 30 хвилині матчу проти Мезекевешда (2:1). Олександр травмувався в одному з ігрових епізодів, а Сергій Ребров після поєдинку висловився щодо пошкодження.

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"Зубков повідомив мені після першого тайму, що почувається краще. У неділю ми обстежимо його за допомогою МРТ і дізнаємося більше. Маю велику надію, що Зубков зможе повернутися у стрій якомога швидше", – заявив Ребров у коментарі прес-службі Ференцвароша.

Нагадаємо, вінгер потрапив до розширеної заявки Андрія Шевченка на збір перед Євро-2020, який триватиме з 15 травня по 8 червня. У "синьо-жовтих" заплановані три товариські матчі: з Бахрейном, Північною Ірландією та Кіпром.

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