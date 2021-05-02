Хавбека "Фради" заменили на 30 минуте матча против Мезекевешда (2:1). Александр травмировался в одном из игровых эпизодов, а Сергей Ребров после поединка высказался о повреждении.

Ференцварош в статусе чемпиона дожал Мезекевешд – Зубков вынужденно покинул поле в первом тайме

"Зубков сообщил мне после первого тайма, что чувствует себя лучше. В воскресенье мы обследуем его с помощью МРТ и узнаем больше. Очень надеюсь, что Зубков сможет вернуться в строй как можно скорее", – заявил Ребров в комментарии пресс-службе Ференцвароша.

Напомним, вингер попал в в расширенный список Андрея Шевченко на сбор перед Евро-2020, который пройдет с 15 мая по 8 июня. У "сине-желтых" запланированы три товарищеских матча: с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.

Барса – чемпіон Іспанії, Маліновський зі сріблом, Холанд без ЛЧ, біль конкурента ПСЖ – прогноз на фініш сезону