"Вихід на Євро-2024? Це був важливий момент для всіх. Футбол – головний вид спорту в Україні. З часів нашої незалежності (1991 рік) навколо футболу завжди панувала особлива атмосфера. У всі ці складні роки, коли грала наша збірна, це завжди було моментом національної єдності, а сьогодні, очевидно, тим більше.

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Є два аспекти цієї кваліфікації. Перш за все, для нашого футболу важливо взяти участь у фінальній фазі такої великої події, як Євро, для нашого майбутнього, для вболівальників. Але важливо, щоб наша країна була представлена, щоб ми могли говорити про Україну, щоб ми могли донести своє послання.

Путівка на Євро-2024 стала моментом радості для України? Знаєте, солдати на фронті дивилися цю зустріч на своїх телефонах, комп’ютерах. Я отримав від них стільки повідомлень, відео, які вони нам надсилали... Це був не просто футбольний матч, це було набагато більше. Це більше, ніж футбольна команда.

Велика відповідальність на гравцях? Так, гравці усвідомлюють відповідальність носити цю форму, це великий тиск. Кілька разів ми відставали під час цієї відбіркової кампанії, і вся команда змогла відреагувати, продемонструвавши великий характер, для нашої країни, для наших солдатів, які щодня воюють на фронті. Коли я розмовляю з гравцями, я починаю всі свої виступи з подяки нашим бійцям, людям, які нас захищають, дають нам цю можливість грати у футбол.

Перш за все, це джерело гордості носити цю футболку. І ця гордість, і ця відповідальність спонукають нас показувати найкраще. Наші команди U-17, U-19, U-21, а також наша олімпійська команда пройшли кваліфікацію на відповідних змаганнях або перебувають у процесі кваліфікації. Звичайно, є якість організації нашого футболу, але не тільки це... Є бажання всієї команди показати характер українців", – поділився Шевченко в інтерв'ю L`Equipe.

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