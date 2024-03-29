Журналіст британського видання The Guardian Джонатан Лью закликав не списувати з рахунків збірну України, яка на чемпіонаті Європи може стати неприємним сюрпризом для своїх суперників.

"Крім геополітичного значення перемоги збірної України над Ісландією – і, чесно кажучи, хто не любить трохи злорадства на адресу Володимира Путіна? – на суто спортивному рівні було б жахливо, якби на Євро не було цієї надзвичайно талановитої української команди, напханої багатообіцяльними гравцями по всьому полі.

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Не один, а одразу два голкіпери світового рівня – Андрій Лунін та Анатолій Трубін. Блискучий молодий плеймейкер Георгій Судаков. Більше знайомі англійцям обличчя – Олександра Зінченка та Михайла Мудрика, чий переможний гол може стати переломним моментом у міжнародній кар'єрі, яка все ще розвивається.

Сергій Ребров довів розумне призначення на посаду тренера, і якщо він зможе виправити деякі невідповідності цієї команди, вони можуть завдати серйозної шкоди цього літа", – зазначив журналіст на сторінках The Guardian.

Нагадаємо, перемога над ісландцями вивела Україну на чемпіонат Європи, де у групі Е "синьо-жовті" позмагаються з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Континентальне дійство стартує 14 червня, а свій перший матч Ребров і Ко проведуть 17 червня проти румунів.

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