"Я постійно на зв'язку з Унаї Мельгосою. Дуже багато розмовляємо. Він дуже багато говорить про Ярмолюка. Всі ми бачимо його прогрес.

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Зараз Єгор здобув місце в основному складі Брентфорда. На мій погляд, він виглядає дуже цікаво. Подивимось, як буде далі. Для гравців національної збірної дуже важливо отримувати потрібну практику, щоб вони були в тонусі.

Я тільки сподіваюсь і бажаю Ярмолюку, щоб він втримав місце в основному складі і далі прогресував. Для гравців збірної дуже важлива стабільність. Якщо він постійно грає, ми можемо стабільно дивитись його і робити якісь висновки. Це стосується всіх гравців, які є кандидатами у збірну", – цитує Реброва VBET Ukraine.

Нагадаємо, у поточному сезоні Ярмолюк провів за Брентфорд 10 матчів (9 в АПЛ і 1 в Кубку), результативними діями не відзначався. За молодіжну збірну України зіграв 10 поєдинків.

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