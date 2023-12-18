Матчі українців у 17-му турі АПЛ були наповнені яскравим футболом і навіть драмою.

Михайло Мудрик не "синхронізувався" з партнерами по Челсі у матчі проти Шеффілд Юнайтед. Якщо у першому таймі вінгер виділявся на тлі млявої команди, то в другому – все навпаки. Зінченко з Арсеналом впевнено здолав Брайтон, проте це не рятує Сашка від порції хейту.

Єгор Ярмолюк став учасником серйозної сутички між Брентфордом і Астон Віллою. Ілля Забарний взагалі не дограв свій матч через моторошний інцидент. Про все це детально у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.

Арсенал впевнено переграв Брайтон, повернувшись на вершину АПЛ – Зінченко провів черговий вдалий матч