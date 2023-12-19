Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що розраховує на Андрія Луніна в національній команді.

"Ми стежимо за воротарями. Для голкіперів дуже важлива ігрова практика. Коли ми не викликали Андрія до збірної, він взагалі не мав ігрової практики.

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А зараз ми бачимо, що він грає дуже впевнено та допомагає Реалу. З такою грою він дуже важливий гравець і для нашої команди", – цитує Реброва VBET Ukraine.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 9 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (у 4 зустрічах відстояв "на нуль").

До слова, у збірної України попереду битва за вихід на Євро-2024: 21 березня "синьо-жовті" у півфіналі плей-офф зіграють з Боснією, а у разі успіху зустрінуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

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