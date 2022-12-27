"Угода з Аль-Айном у мене до кінця весни. Поки що так. Я намагаюся підписувати контракт з клубами цього регіону на рік. Потрібно зрозуміти, чи тобі цікаво тут працювати. Чи цікаво клубу та гравцям. Зараз ми на першому місці, всі раді. А як буде потім – побачимо.

Ребров назвав головну перепону для українських тренерів в Європі

Пропозиції з топ-чемпіонатів? Розмов було багато. Будь-який агент може вкинути будь-яку інформацію. Якісь розмови були, але на той момент, коли Ференцварош розірвав контракт – була пропозиція від Аль-Айна та ще одного клубу. Називати не буду. Я вибрав Аль-Айн. Не можу сказати, де я опинюся влітку. Можливо, залишуся тут", – сказав Ребров в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, після чемпіонського дублю з Динамо Сергій здобув срібні медалі з Аль-Ахлі у чемпіонаті Саудівської Аравії. З 2018-го по 2021-й тричі приводив Ференцварош до чемпіонства в Угорщині, а нині очолює Аль-Айн з ОАЕ.

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