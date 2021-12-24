"Українські тренери у топ-чемпіонатах? Віктор Скрипник довго працював у Вердері, у клубі, отримав свій шанс. І я вважаю, що він успішно працював.

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Зараз Андрій Шевченко працевлаштувався у Дженоа. Його дуже поважають в Італії, плюс уже встиг зробити кар'єру у збірній.

Дуже важлива мова. Андрій добре знає італійську, Скрипник – німецьку. Мені здається, щоб нашого тренера запросили до закордонного чемпіонату – слід знати мову. Перекладача мало, цього вже недостатньо зараз. Хоча б англійську треба знати. Я вже не кажу про інші мови", – сказав Ребров в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, після чемпіонського дублю з Динамо Сергій здобув срібні медалі з Аль-Ахлі у чемпіонаті Саудівської Аравії. З 2018-го по 2021-й тричі приводив Ференцварош до чемпіонства в Угорщині, а нині очолює Аль-Айн з ОАЕ.

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