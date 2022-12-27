"Соглашение с Аль-Айном у меня до конца весны. Пока так. Я стараюсь подписывать контракт с клубами этого региона на год. Нужно понять, интересно ли тебе здесь работать. Интересно ли клубу и игрокам. Сейчас мы на первом месте, все рады. А как будет потом – увидим.

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Предложения из топ-чемпионатов? Разговоров было много. Любой агент может вбросить любую информацию. Какие-то разговоры были, но на тот момент, когда Ференцварош расторг контракт – было предложение от Аль-Айна и еще одного клуба. Называть не буду. Я выбрал Аль-Айн. Не могу сказать, где я окажусь летом. Возможно, останусь здесь", – сказал Ребров в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

Напомним, после чемпионского дубля с Динамо Сергей завоевал серебряные медали с Аль-Ахли в чемпионате Саудовской Аравии. С 2018 по 2021 гг. трижды приводил Ференцварош к чемпионству в Венгрии, а ныне возглавляет Аль-Айн из ОАЭ.

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