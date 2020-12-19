Сьогодні, 19 грудня, команда українського тренера протистоятиме Будафоку. Для Сергія Реброва це може бути останній матч на чолі "Фраді".

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Як повідомляє телеграм-канал Шах і Шах, фахівець має низку привабливих пропозицій щодо подальшого працевлаштування – заради них Ребров начебто може покинути Ференцварош. Щоправда, інформації про ці клуби джерело не надає.

Нагадаємо, Сергій очолює команду з 2018 року. Під його керівництвом вона двічі завойовувала золото Угорщини і вперше за 25 років вийшла в груповий етап Ліги чемпіонів. Наразі Ференцварош у чемпіонаті розташувався першим з відривом у 6 очок та двома матчами у запасі.

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