Ребров може покинути Ференцварош найближчими днями, – ЗМІ
Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров, схоже, може змінити клубну прописку.
Сьогодні, 19 грудня, команда українського тренера протистоятиме Будафоку. Для Сергія Реброва це може бути останній матч на чолі "Фраді".
Ребров зацікавився найкращим бомбардиром УПЛ – його переглядали під час підготовки до Динамо
Як повідомляє телеграм-канал Шах і Шах, фахівець має низку привабливих пропозицій щодо подальшого працевлаштування – заради них Ребров начебто може покинути Ференцварош. Щоправда, інформації про ці клуби джерело не надає.
Нагадаємо, Сергій очолює команду з 2018 року. Під його керівництвом вона двічі завойовувала золото Угорщини і вперше за 25 років вийшла в груповий етап Ліги чемпіонів. Наразі Ференцварош у чемпіонаті розташувався першим з відривом у 6 очок та двома матчами у запасі.
"Цей епізод застереже Луніна від авантюр у Реалі": конкуренція Шевченка та Реброва, трансфери українців і віра в Супрягу