"Ми сприймає все так само, як і на початку війни. Спілкуємося з друзями, дивимося новини, допомагаємо, чим можемо. Всі чекаємо, коли все скоріше завершиться нашою перемогою.

Срна красиво заткнув рота усім, хто виступає проти бану для російських спортсменів

Якихось конфліктів чи інцидентів вже немає. Гадаю, і самі росіяни вже розуміють багато. Останнім часом нічого такого не бачу, хіба тут в Дубаї я одного разу зустрів в ліфті чоловіка, який вийшов у футболці Росії. Я його запитав, що він хоче цим показати. Він відповів: "Та це просто футболка". Я сказав, до чого це, якщо помирають люди. Він побіг кудись. Особисто в мене немає бажання спілкуватися з росіянами", – пояснив Ребров к коментарі 1+1.

Нагадаємо, український фахівець працює в ОАЕ з червня минулого року.

Росія напала на Україну: Петраков підсилюється французькими резервами, Шахтар продає унікальну форму (LIVE)