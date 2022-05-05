Директор Шахтаря з футболу Даріо Срна не залишився байдужим до заяв деяких публічних осіб щодо спортсменів "з-за порєбріка".

"Я б їм порадив приїхати до України, з'їздити до Маріуполя, Бучі, Чернігова. І все буде зрозуміло. По-друге, російські клуби можуть переглянути Лігу чемпіонів по телевізору", – сказав Срна у ефірі телеканалу Україна 24.

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Додамо, що нещодавно на захист російських спортсменів став екс-тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо. Потім він поїхав на криваві гроші в Москву, де тренував Спартак.

Слід зазначити, що вже триває 71-й день війни, яку росіяни розв'язали проти України. Північний напрямок звільнили від окупантів, проте східна частина України продовжує страждати від скажених орків.

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