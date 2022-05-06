"Мы воспринимаем все так же, как и в начале войны. Общаемся с друзьями, смотрим новости, помогаем, чем можем. Все ждем, когда все поскорее завершится нашей победой.

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Каких-либо конфликтов или инцидентов уже нет. Думаю, и сами россияне уже понимают многое. В последнее время ничего такого не вижу, разве здесь в Дубае я однажды встретил в лифте мужчину, вышедшего в футболке России. Я спросил его, что он хочет этим показать. Он ответил: "Да это просто футболка". Я сказал, к чему это, если люди умирают. Он побежал куда-то. Лично у меня нет желания общаться с россиянами", – пояснил Ребров в комментарии 1+1.

Напомним, украинский специалист работает в ОАЭ с июня прошлого года.

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