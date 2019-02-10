Ребров хочет подписать в Ференцварош форварда сборной Украины уже в ближайшие дни

Андрей Борячук стал новой трансферной целью Сергея Реброва, который сейчас ведет Ференцварош к титулу чемпионов Венгрии. Трансфер одного из лучших бомбардиров Мариуполя попытаются провернуть до конца зимнего окна.

Бывший форвард и наставник киевского Динамо уже подписал в свою команду двух украинцев. Один из них Иван Петряк, который забил уже 5 мячей и отдал 5 голевых пасов в чемпионате Венгрии, также принадлежит донецкому Шахтеру, как и 22-летний нападающий Мариуполя. Ференцварош под руководством украинского тренера оторвался на 9 очков в турнирной таблице и имеет все шансы выиграть золото и вернуться в Лигу чемпионов впервые за 3 года.

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Борячук мог бы укрепить "Фради" уже в ближайшие дни на правах аренды до конца сезона с опцией выкупа, хотя стороны все еще согласовывают детали, сообщает Goal.com. Интересно, что "горняки" уже отдают Мариуполю Сикана – другого своего молодого нападающего, который только перешел из Карпат.

С этим фактом журналисты венгерского Goal связывают приближение трансфера Борячука: "Мариуполь уже организовал замену. Этот клуб фактически считается филиалом Шахтера. Вы должны понимать, что Мариуполь может брать игроков из донецкой команды только при условии регулярной игровой практики. Поэтому Борячук приблизился к трансферу в Ференцварош. Форварда ранее считали большим талантом в своей стране, а недавно ему дал шанс Андрей Шевченко".

Ференцварош этой зимой лишился сразу 3-х форвардов, а взял только белорусского свободного агента Сигневича. Впрочем, в составе лидеров венгерского первенства конкуренция в атаке и без новичков немалая: лучший бомбардир сезона Давиде Ланцафаме и любимец публики, капитан Беде, с которым конфликтовал Ребров, борются за позицию единственного форварда при схеме 4-2-3-1. Иногда они оба выходят в нападении, а схема видоизменяется на 4-4-2.

Напомним, трансферное окно в Венгрии закрывается в четверг, 14 февраля. Борячук в текущем сезоне забил 4 гола и отдал 1 ассист за 14 игр УПЛ. Кроме этого, Андрей также успел сыграть 2 матча за национальную сборную Украины и столько же в Лиге Европы. Всего за Мариуполь в его активе 36 матчей, 2 результативных паса и 12 голов.

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