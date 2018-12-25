Супряга – найдорожчий український форвард, Яремчук та Бєсєдін – в трійці, Селезньов навіть не в топ-10

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на українських футболістів. "Футбол 24" пропонує своїм читачам ознайомитись із найдорожчими нападниками з українським паспортом.

Відомий ресурс Transfermarkt опублікував оновлені дані щодо вартості українських футболістів. На думку ресурсу, найдорожчим українським форвардом є нападник Динамо Владислав Супряга, який оцінюється в 4,5 млн євро. Цікаво, що 18-річний Супряга провів у складі першої команди киян в УПЛ лише 6 матчів, у яких не забив жодного гола.

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Друге місце у рейтингу посідає нападник Гента та збірної України Роман Яремчук (3,5 млн євро), третє – форвард Динамо Артем Бєсєдін (2 млн євро). До слова, Євген Селезньов опинився поза топ-10 – нападник Акхісара на 11-й позиції. Трансферна вартість 33-річного нападника складає 750 тисяч євро.

Також варто відзначити не надто високу результативність українських форвардів. В активі десятки найдорожчих наших нападників лише 24 голи на всіх. При цьому одразу четверо не забили жодного м'яча. Найрезультативнішим ж нападником з українським паспортом з топ-10 є Адерінсола Есеола – 9 голів.

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Топ-10 найдорожчих українських форвардів:

1. Владислав Супряга (Динамо, 4,5 млн євро) – 6 матчів, 0 голів (тут і далі враховуються лише поєдинки чемпіонату у складі першої команди в сезоні 2018/19).

2. Роман Яремчук (Гент, 3,5 млн євро) – 19 матчів, 5 голів.

3. Артем Бєсєдін (Динамо, 2 млн євро) – 8 матчів, 1 гол.

4-6. Олександр Гладкий (Різеспор, 1 млн євро) – 8 матчів, 0 голів.

4-6. Артем Кравець (Кайсеріспор, 1 млн євро) – 6 матчів, 0 голів.

4-6. Борис Тащи (Дуйсбург, 1 млн євро) – 14 матчів, 1 гол.

7. Пилип Будківський (Сошо, 900 тисяч євро) – 9 матчів, 0 голів

8-10. Роман Зозуля (Альбасете, 800 тисяч євро) – 16 матчів, 4 голи.

8-10. Адерінсола Есеола (Кайрат, 800 тисяч євро) – 16 матчів, 9 голів.

8-10. Андрій Борячук (Маріуполь, 800 тисяч євро) – 15 матчів, 4 голи.