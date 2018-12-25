toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Супряга – найдорожчий український форвард, Яремчук та Бєсєдін – в трійці, Селезньов навіть не в топ-10

16:00 2066 Читать на русском
Супряга – найдорожчий український форвард, Яремчук та Бєсєдін – в трійці, Селезньов навіть не в топ-10
Владислав Супряга / фото: ФК Динамо

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на українських футболістів. "Футбол 24" пропонує своїм читачам ознайомитись із найдорожчими нападниками з українським паспортом.

Відомий ресурс Transfermarkt опублікував оновлені дані щодо вартості українських футболістів. На думку ресурсу, найдорожчим українським форвардом є нападник Динамо Владислав Супряга, який оцінюється в 4,5 млн євро. Цікаво, що 18-річний Супряга провів у складі першої команди киян в УПЛ лише 6 матчів, у яких не забив жодного гола.

Гравці Динамо вміють відпочивати: від України до Мальдівів – райські фото, сексапільні красуні та відвертість

Друге місце у рейтингу посідає нападник Гента та збірної України Роман Яремчук (3,5 млн євро), третє – форвард Динамо Артем Бєсєдін (2 млн євро). До слова, Євген Селезньов опинився поза топ-10 – нападник Акхісара на 11-й позиції. Трансферна вартість 33-річного нападника складає 750 тисяч євро.

Також варто відзначити не надто високу результативність українських форвардів. В активі десятки найдорожчих наших нападників лише 24 голи на всіх. При цьому одразу четверо не забили жодного м'яча. Найрезультативнішим ж нападником з українським паспортом з топ-10 є Адерінсола Есеола – 9 голів.

Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу

Топ-10 найдорожчих українських форвардів:

1. Владислав Супряга (Динамо, 4,5 млн євро) – 6 матчів, 0 голів (тут і далі враховуються лише поєдинки чемпіонату у складі першої команди в сезоні 2018/19).

2. Роман Яремчук (Гент, 3,5 млн євро) – 19 матчів, 5 голів.

3. Артем Бєсєдін (Динамо, 2 млн євро) – 8 матчів, 1 гол.

4-6. Олександр Гладкий (Різеспор, 1 млн євро) – 8 матчів, 0 голів.

4-6. Артем Кравець (Кайсеріспор, 1 млн євро) – 6 матчів, 0 голів.

4-6. Борис Тащи (Дуйсбург, 1 млн євро) – 14 матчів, 1 гол.

7. Пилип Будківський (Сошо, 900 тисяч євро) – 9 матчів, 0 голів

8-10. Роман Зозуля (Альбасете, 800 тисяч євро) – 16 матчів, 4 голи.

8-10. Адерінсола Есеола (Кайрат, 800 тисяч євро) – 16 матчів, 9 голів.

8-10. Андрій Борячук (Маріуполь, 800 тисяч євро) – 15 матчів, 4 голи.

Теги
Євген Селезньов Євген Селезньов Українці за кордоном Головне Шахтар Шахтар Динамо Динамо Різеспор Різеспор Кайсеріспор Кайсеріспор Владислав Супряга Владислав Супряга Дуйсбург Дуйсбург Альбасете Альбасете Сошо Сошо Кайрат Алмати Кайрат Алмати Статті Андрій Борячук Андрій Борячук Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола Роман Яремчук Роман Яремчук Пилип Будківський Пилип Будківський Борис Тащи Борис Тащи Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Маріуполь Маріуполь Гент Гент Олександр Гладкий Олександр Гладкий Роман Зозуля Роман Зозуля Артем Кравець Артем Кравець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
14
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук