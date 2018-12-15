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Ребров розізлив форварда Ференцвароша Беде – неадекватна реакція гравця на заміну від українського тренера

11:13 551 Читать на русском
Ребров розізлив форварда Ференцвароша Беде – неадекватна реакція гравця на заміну від українського тренера
Сергій Ребров / Фото Csakfoci

Український тренер Ференцвароша Сергій Ребров довів до зриву свого підопічного Даніеля Беде.

У 17-му турі чемпіонату Угорщини команда Реброва приймала Мезекевешд. На 61-й хвилині український наставник прийняв рішення замінити капітана Ференцвароша Даніеля Беде, що викликало обурення у форварда на лаві запасних.

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За інформацією Rangadó.hu, конфлікт Даніеля з Ребровим розпочався давніше, але подібної поведінки за Беде раніше не спостерігалось.

Варто відзначити, що у цьому поєдинку Ференварош таки переміг Мезекевешд (3:2) та закріпився на першій сходинці чемпіонату Угорщини.

Теги
Відеоновини Світ Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Даніель Беде Даніель Беде
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