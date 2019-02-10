Сікан орендований Маріуполем, – ЗМІ

Юний нападник донецького Шахтаря Данило Сікан перейшов до Маріуполя на правах оренди.

Другу частину сезону 2018/19 форвард проведе в Маріуполі, повідомляє Команда №1.

Бондаренко, Ордець та ще 2 гравці Шахтаря займаються індивідуально

За інформацією видання, приавзоці орендували Сікана й він уже тренується разом із командою Олександра Бабича на зборах у Туреччині. 17-річний талант лише взимку переїхав до Шахтаря із львівських Карпат та провів із "гірниками" другий тренувальний збір.

Данило Сікан також є одним із лідерів збірної України U-17. Відзначимо, що за Маріуполь в оренді грають ще один нападник, права на яких належать Шахтарю – Андрій Борячук.