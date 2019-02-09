Ференцварош Реброва зіграв внічию в дербі з Уйпештом – Петряк відзначився асистом, Харатін провів другий матч

Іван Петряк та Ігор Харатін зіграли за Ференцварош у матчі чемпіонату Угорщини з Уйпештом, першому вдалось відзначитись асистом.

Чемпіонат Угорщини, 20 тур

Уйпешт – Ференцварош – 1:1

Голи: Сімон, 90+3 – Варга, 11

Кортрейк з Бацулою переміг на виїзді Ейпен, українець отримав жовту картку

Ференцварош Сергія Реброва зустрічався на виїзді зі своїм найпринциповішим суперником Уйпештом. Іван Петряк та Ігор Харатін вийшли в стартовому складі. Першому вдалось відзначитись гольовою передачею на Роланда Варгу. Це вже шостий асист українця в чемпіонаті. Харатін був замінений у середині другого тайму.

Ференцварош був дуже близьким до здобуття 3 очок, але форвард господарів Крістіан Сімон на останніх секундах зустрічі не дозволив вивезти максимальну кількість пунктів.

Клуб з Будапешта лідирує в турнірній таблиці чемпіонату, набравши 43 пункти.