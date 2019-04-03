Ференцварош Реброва програв Віді та вилетів з Кубка Угорщини

Ференцварош за сумою двоматчевого протистояння поступився Віді та покинув розіграш Кубка Угорщини

Кубок Угорщини:

Віді – Ференцварош – 2:0 (в першому матчі господарі перемоги 2:1)

Голи: Ніколов, 58, Міланов, 82

Вилучення: Дибус, 8

Команда Сергія Реброва на виїзді поступилася Віді у другому матчі розіграшу Кубка Угорщини. Ференцварош вже на 8-й хвилині зустрічі опинився у меншості, що і вплинуло на рахунок звітної зустрічі. В другому таймі господарі відзначилися двічі у другому таймі та зняли усі питання щодо переможця у цьому двоматчевому протистоянні. У підсумку Віді переміг Ференцварош із загальним рахунком 4:1

Петряк: У Ференцвароші дуже задоволені роботою Реброва

Зазначимо, що українці Ігор Харатін та Іван Петряк вийшли у стартовому складі своєї команди та відіграли усі 90 хвилин. До слова, Ференцварош наразі лідирує в угорській першості.