Петряк: У Ференцвароші дуже задоволені роботою Реброва

Лідер Ференцвароша Іван Петряк оцінив роботу Сергія Реброва на тренерському містку угорської команди.

"З приходом Сергія Станіславовича стало легше. Я з ним ніколи не працював раніше, але, звичайно, знав по українському чемпіонату. Тут вже стали спілкуватися ближче.

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Він мені постійно на полі підказує. Де треба, і напхає, де треба, похвалить. Командний футбол у нас став сильнішим, тому що дуже багато працюємо над тактикою. З хлопцями спілкувався – вони дуже задоволені Ребровим", – сказав Петряк для Вацко Light.

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