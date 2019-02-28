toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАХТАР КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Петряк: У Ференцвароші дуже задоволені роботою Реброва

28 лютого 23:40 301 Читать на русском
Петряк: У Ференцвароші дуже задоволені роботою Реброва
Сергій Ребров / фото: Футбол 24

Лідер Ференцвароша Іван Петряк оцінив роботу Сергія Реброва на тренерському містку угорської команди.

"З приходом Сергія Станіславовича стало легше. Я з ним ніколи не працював раніше, але, звичайно, знав по українському чемпіонату. Тут вже стали спілкуватися ближче.

Харатін розповів про роботу під керівництвом Реброва у Ференцвароші

Він мені постійно на полі підказує. Де треба, і напхає, де треба, похвалить. Командний футбол у нас став сильнішим, тому що дуже багато працюємо над тактикою. З хлопцями спілкувався – вони дуже задоволені Ребровим", – сказав Петряк для Вацко Light.

Ман Сіті потроїть прибутки завдяки новому спонсору – Зінченко як частина 4-го найкрутішого контракту в історії

Теги
Світ Українці за кордоном Іван Петряк Іван Петряк Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
6
хв
Кальярі
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук