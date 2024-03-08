Тренерський штаб збірної України вибрав футболістів, які будуть боротися за потрапляння на чемпіонат Європи 2024 року.

У півфіналі стадії плей-офф кваліфікації Україна зіграє зі збірною Боснії та Герцеговини, матч відбудеться 21 березня. Путівку на Євро-2024 розіграє переможець цієї пари у фіналі проти Ізраїлю чи Ісландії.

Боснія і Герцеговина – Україна: суперник офіційно оголосив заявку на матч – з Джеко, П'янічем і подвійним підсиленням

Голкіпери: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Караваєв, Попов, Матвієнко, Конопля, Бондар, Миколенко, Забарний, Таловєров, Михайліченко

Півзахисники: Зубков, Судаков, Шапаренко, Бражко, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський, Піхальонок

Нападники: Довбик, Яремчук, Сікан, Ванат

Резервний список: Різник, Назарина, Тимчик, Гуцуляк