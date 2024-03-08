Ребров офіційно оголосив заявку збірної України на вирішальні матчі кваліфікації до Євро-2024
Тренерський штаб збірної України вибрав футболістів, які будуть боротися за потрапляння на чемпіонат Європи 2024 року.
У півфіналі стадії плей-офф кваліфікації Україна зіграє зі збірною Боснії та Герцеговини, матч відбудеться 21 березня. Путівку на Євро-2024 розіграє переможець цієї пари у фіналі проти Ізраїлю чи Ісландії.
Боснія і Герцеговина – Україна: суперник офіційно оголосив заявку на матч – з Джеко, П'янічем і подвійним підсиленням
Голкіпери: Бущан, Трубін, Лунін
Захисники: Караваєв, Попов, Матвієнко, Конопля, Бондар, Миколенко, Забарний, Таловєров, Михайліченко
Півзахисники: Зубков, Судаков, Шапаренко, Бражко, Зінченко, Циганков, Мудрик, Сидорчук, Маліновський, Піхальонок
Нападники: Довбик, Яремчук, Сікан, Ванат
Резервний список: Різник, Назарина, Тимчик, Гуцуляк